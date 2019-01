Peter überzeugt auf der Charakterschanze

Mit einer sehr tiefen Geschwindigkeit, einem engen Anlaufradius und einem sehr kurzen Schanzentisch ist die HS100m-Schanze in Lahti eine richtige Charakterschanze, die in dieser Form im heutigen Skispringen nur noch sehr selten anzutreffen ist.

Peter schaffte es sich im Wettkampf doch noch auf die Schanze einzustellen und mit dem 11. Rang gelang ihm persönlich sein mit Abstand bestes Karriere-Resultat an einer Junioren-WM.

Kindlimann mit Steigerung im Wettkampf

Der zweite Bachteler Starter Lars Kindlimann konnte sich gegenüber den schwachen Trainingssprüngen ebenfalls deutlich steigern und mit 83 Metern gelang dem 18-jährigen Gibswiler der beste Sprung der ganzen Woche.

Leider war der Flug leicht verwackelt und die Telemarklandung nicht optimal, so wurde es am Schluss in einem sehr dichten Teilnehmerfeld der 41. Rang.

Auf die Top-30 fehlten am Schluss nur ein paar wenige Punkte, respektive magere zwei Meter an Weite.

Teamspringen am Samstag

Dominik Peter und Lars Kindlimann werden am Samstag beim Teamwettkampf zusammen mit Sandro Hauswirth (Gstaad) und Olan Lacroix (Les Diablerets) das Schweizer Team bilden.

Nach einem enttäuschenden 10. Rang im Vorjahr ist in diesem Jahr in Lahti deutlich mehr möglich. Ein Vorstoss in die Top-6 wäre für das Schweizer Skisprungteam ein Erfolg, letztmals gelang dies 2012. (nba)

Junioren. Normalschanze: 1. Thomas Aasen Markeng (NOR) 252,1 (97 m/97 m). 2. Luca Roth (GER) 250,8 (95/97,5). 3. Sergej Tkatschenko (KAZ) 249,8 (96,5/94,5). – Ferner die Schweizer: 11. Dominik Peter (Fischenthal/SC am Bachtel) 230,0 (92,5/92). 21. Sandro Hauswirth 214,7 (90/88,5). – Nicht im Finaldurchgang: 39. Olan Lacroix 95,3 (82,5). 41. Lars Kindlimann (Gibswil/SC am Bachtel) 93,7 (83).