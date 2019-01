Kein Exploit von Tadesse Abraham

An dieses hohe Ziel kam der EM-Silbermedaillengewinner von 2018 nicht heran. Der 36-Jährige liess nach dem Start die Gruppe der Spitzenläufer bewusst ziehen und lief sein eigenes Rennen.

Zum vierten Mal unter 2:10 Stunden

Mit zunehmender Renndauer zeichnete sich ab, dass es mit dem Angriff auf den Schweizer Rekord eng werden würde. In 2:09:50 blieb der in Genf wohnhafte Abraham aber zum vierten Mal in seiner Karriere unter der Grenze von 2:10 Stunden.

Der Sieg in Dubai ging an den Äthiopier Getaneh Molla, der die Marathon-Strecke in 2:03:34 Stunden zurücklegte. (sda)