Kocher gewinnt GP-Bronze in Tel Aviv

epa07316859 Fabienne Kocher of Switzerland (white) against Geffen Primo of Israel (blue) at the women's under 52 kg weight competition at the Tel Aviv Grand Prix Judo tournament in Tel Aviv, Israel, 24 January 2019. EPA/ABIR SULTAN

Die Israeli Gefen Primo fand kein Rezept gegen Fabienne Kocher (unten).

ABIR SULTAN / Keystone