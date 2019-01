Maag hat das ganz grosse Bild im Kopf

Was gibt es Schöneres, als sich selber zu überraschen? Eine Steigerung gegenüber dem sportlich schwierigen letzten Jahr hatte sich Natalie Maag durchaus zugetraut. «Aber dass es gleich so viel besser wird?»

Die Wernetshauserin hält inne und blickt einen Moment ins Leere. Als ob sie sich vergewissern müsste, dass das Ganze kein Traum ist. Die Differenz zur Vorsaison ist erheblich. Maag war damals nur zweimal der Sprung in den Weltcup gelungen. Sie fand sich in einer Negativspirale wieder, verlor zwischenzeitlich den Spass am Rodeln.