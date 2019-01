Schlechte Chancenverwertung verhindert Punkte

Die Ustermer bezahlten den Sieg gegen den UHC Waldkirch-St. Gallen teuer. Neben Joel Kanebjörk, der sich bereits in der Ostschweiz in der schon bekannten Rolle als Co-Trainer hatte begnügen müssen, fehlten beim 2:4 gegen Zug United auch Remo Gallati (im Mitteldrittel den Fuss übertreten), Fabian Steiger (Zerrung im Schlussdrittel) und Florian Nideröst (Schmerzen im Mittelfussknochen).

Saisonpremiere für Ernst

So griff Coach Mika Heinonen für die Partie gegen die Innerschweizer wieder auf die Dienste der Gossauer Leihgabe Thomas Aellig zurück. Zudem kam Michael Ernst zu seinem Ersteinsatz im Fanionteam. Der frühere Ustermer Junior spielte die vergangenen beiden Saisons bei der U21 der Grasshoppers, machte bereits das Sommertraining mit dem UHC Uster mit, musste dann jedoch wegen Hüftproblemen pausieren.

Zum Spiel: Sinnbildlich für die mangelhafte Chancenauswertung des Heimteams war die siebte und achte Minute des Startdrittels, als innerhalb von 54 Sekunden aus bester Abschlussposition der Reihe nach Simon Suter am Pfosten des gegnerischen Gehäuses, Romano Schubiger an Zug-Keeper Petter Nilsson und Marco Klauenbösch an der eigenen Visiereinstellung scheiterten. Auch ein folgendes Überzahlspiel blieb erfolglos.

Grosse Aufregung dann in der 15. Minute, als ein Rempler des Zuger Stürmers Sandro Poletti gegen Usters Goalie David Holenstein folgenlos blieb, letzterer für seinen Revancherempler jedoch eine Zweiminutenstrafe kassierte.

Dahlqvist trifft gleich zweimal

Als dann wenig später auch noch Aellig wegen überharten Körpereinsatzes auf die Strafbank wanderte, konnten die Zuger doppelte Überzahl spielen, was Andreas Dahlqvist zum Führungstreffer der Gäste nutzte. 57 Sekunden später doppelte der Schwede mit einer Kopie seiner vorherigen Treffers noch vor Ablauf der Strafe gegen Aellig nach.

Das Tor des Tages fabrizierten die Ustermer in der achten Minute des Mitteldrittels, als Suter eine schöne direkte Passkombination ausgehend von Niko Juhola über Aellig erfolgreich abschloss. Der Ausgleich wollte dann aber auch während der zweiten Bankstrafe gegen einen Zuger nicht gelingen.

Der UHCU hatte sogar Glück, konnte Florian Bolliger einen Schuss des Zentralschweizers Peter Flütsch gerade noch blockieren. Ihren dritten Treffer holten die Zuger dann knapp vier Minuten später nach, als deren Nummer 7 Tim Mock während einer laufenden Strafe gegen Usters Nummer 7 Timon Stäubli einen Abpraller von Holenstein verwerten konnte.

Bolliger bringt die Spannung zurück

Nach nur 26 Sekunden im Schlussdrittel brachte Florian Bolliger die Spannung mit einem sehenswerten Hocheckschuss zurück ins Spiel. Endlich hatten auch die Ustermer ein Überzahlspiel erfolgreich gestalten können.

Allerdings sorgten die Gäste nur wenig später mit einem erfolgreichen Konter für den alten Zweitorevorsprung. In der Folge gelang es den Ustermern nicht mehr, den Gegner entscheidend unter Druck zu setzen und wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. Anders als die konternden Zuger, die jedoch mehrfach an Holenstein scheiterten.

«Wir haben im Abschluss gesündigt. Mit nur zwei Treffern wird es schwierig ein Spiel zu gewinnen.» Thomas Aellig, UHC Uster

«Die Special-Teams haben die Partie entschieden», analysierte Thomas Aellig hernach. «Wir haben im Abschluss gesündigt. Mit nur zwei Treffern wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen.»

Mit ihrem Sieg verdängten die nun punktgleichen Zuger die Ustermer auf den sechsten Tabellenrang, zudem hat das siebtplatzierte Chur nach dem Erfolg gegen Waldkirch-St. Gallen nun ebenfalls 29 Zähler auf dem Konto.

Für den UHCU heisst es am nächsten Sonntag im Auswärtsmatch gegen NLA-Schlusslicht Kloten-Dietlikon Jets, das gegen Thun wieder mal einen Dreier einfahren konnte: Ausrutscher verboten. (uhcu)

Uster - Zug United 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

302 Zuschauer. – SR Gasser/Britschgi. – Tore: 17. (16:38) Dahlqvist (B. Nilsson) 0:1. 18. (17:35) Dahlqvist (Kostov-Bredberg) 0:2. 28. Suter (Aellig) 1:2. 38. Mock (Kostiv-Bredberg 1:3. 41. Bolliger (Juhola) 2:3. 45. Flütsch (Staub) 2:4. – Strafen: je 3x2. – Uster: Holenstein; Bolliger, Aellig; Heierli, Klauenbösch; Ledergerber, Hurni; Savinainen, Juhola, Suter; Schubiger, Berweger, Stäubli; Urner; Kellermüller, Zimmermann; Brütsch, Büsser, Schläpfer, Ernst. – Bemerkungen: 7. Pfostenschuss Suter (Uster). Uster ab 58:24 bei eigenem Ballbesitz ohne Torhüter. 60. (59:03) Timeout Uster. Uster ohne Kanebjörk, Steiger, Nideröst und Gallati (alle verletzt).