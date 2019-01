Erneut ein «Stängeli» gegen den Meister

View this post on Instagram

Week of the referee 3.0 - Herzlichen Dank! Den Kampf gegen den Tabellenleader @piranhachur verloren die Damen NLA gleich mit 1:10. Jedoch konnte man sich im Gegensatz zum Hinspiel deutlich steigern und es gab einige Chancen für die Laupnerinnen, die mit etwas mehr Kaltblütigkeit das Resultat hätten verschönern können. #uhclaupen#unihockeypur#damen#nla#weekofthereferee#thankyou#respectreferee