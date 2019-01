Die Polysportive und der Riesenfighter

Es ist ein beachtlicher Fakt. Hinter der Wintersport-Hochburg Graubünden stellt das Zürcher Oberland mit Anja Weber und Nicola Wigger an der am Samstag beginnenden Junioren-Weltmeisterschaften (U23/U20) in Lahti so quasi die stärkste Fraktion im Schweizer Team. Im Kreis der U-20-Frauen ist die Hinwilerin Weber sogar die einzige Nichtbündnerin.