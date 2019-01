Die Gefühlsfahrerin will an den Hebeln ziehen

Knapper hätte es kaum sein können: 0,35 Punkte – so wenig fehlte Isabel Derungs zum Finaleinzug im Slopestyle am Weltcup in Laax. «Ich war schon mega enttäuscht», sagt sie, «es nagt». Gerade, weil sie einen Finaleinzug eigentlich nicht als realistisch angeschaut hatte, ihm aber dann doch sehr nahe kam.