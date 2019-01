Uster trennt sich von Gerber

Erstligist Uster hat sich von Trainer Robin Gerber getrennt. Eine vertiefte Analyse habe zu diesem Schritt geführt, schreibt der TV Uster in seiner Mitteilung und führt für die Entscheidung mehrere Gründe ins Feld, unter anderem auch die berufliche Belastung von Gerber.

Zudem habe sich die Mannschaft nicht mehr weiter entwickelt. Anstelle von Gerber übernimmt ab sofort Präsident Walter Flessati bis Ende Saison. Im Training wird er dabei unterstützt von Vaidas Klimciauskas. Die Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten auf die nächste Saison hin sind bereits angelaufen.

Aufstiegsspiele als Höhepunkt

Gerber hatte nach sechs Jahren als Trainer beim HC KZO Wetzikon die Ustermer 2016 übernommen. In seiner ersten Saison beim TVU erreichte er mit dem Team die Aufstiegsspiele zur NLB, in denen Uster an Biel scheiterte.

In der darauf folgenden Saison erreichte man zwar erneut die Finalrunde, enttäuschte da aber und gewann nur zwei von 14 Spielen. In der laufenden Meisterschaft misslang Uster der Saisonauftakt, der Gang in die Abstiegsrunde ist die Folge davon. (zo)