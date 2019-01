Der ESC am Bachtel hat ein heisses Eisen im Feuer

Beat Schaufelberger, Sie veranstalten mit dem ESC am Bachtel bereits zum dritten Mal in Folge die Schweizer Meisterschaften im Eisstocksport. ­Weshalb gleich so oft?

Beat Schaufelberger: Der ESC am Bachtel ist der einzige verbliebene Eisstockklub aus dem Oberland – von einstmals fünf Orts­vereinen. Mit der Organisation der SM wollten wir auf unsere Randsportart aufmerksam machen. Sprich, ihn näher an die Bevölkerung bringen, da wir doch Mühe haben, neue Leute zu finden. Mit einer Schweizer Meisterschaft hat man dann viel Aufwand, und nachher ist doch wieder tote Hose. So aber steht nach der ersten ­Austragung das Grundgerüst, und man hat dann die Möglichkeit, gewisse Dinge zu verbessern.

Und haben Sie etwas verändert?

Ja, wir haben den Ablauf optimiert. Mittlerweile sind die Finals des Zielwettbewerbe der Männer und Frauen mit den besten Schützen sowie die Finalspiele der A-Liga alle am Samstagnachmittag. Dadurch erhoffen wir, dass doch einige Zuschauer mehr den Weg in die Wetziker Eishalle finden.

Was waren Ihre bisherigen ­Höhepunkte als OK-Präsident?

Sicher die Medaillen mit dem ESC am Bachtel. Dann die Berichterstattung. So hat beispielsweise ein Regionalfernsehen einen Beitrag über den Anlass gemacht. Stolz macht mich zudem die gute Zusammenarbeit im OK und mit den Gemeinden Dürnten und Hinwil.