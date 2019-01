Wetziker Triumph in Dubai

Am 24-Stunden-Rennen von Dubai, dem Saisonauftakt der Creventic 24h-Series, hat das Wetziker Rennteam Autorama ein Ausrufzeichen gesetzt. Im Volkswagen Golf TCR entschieden Marlon Menden, Fabian Danz, Yannick Mettler, Stefan Tanner und Jerome Ogay die TCE-Wertung für Tourenwagen für sich.

Die Oberländer Equipe setzte sich in einem von zahlreichen Zwischenfällen geprägten Rennen vor dem niederländischen Team Bas-Koeten-Racing durch, bei dem der 17-jährige Gockhauser Julien Apothéloz im Einsatz war.

«Dass es wirklich geklappt hat, ist unglaublich»

Das siegreiche Team Autorama fiel zwischenzeitlich bis auf Position 7 zurück. Noch vor Einbruch der Dunkelheit aber hatten sich die Oberländer an die 3. Stelle zurückgekämpft. Nach 19 Stunden Fahrzeit und auf Rang 2 liegend, profitierten sie dann davon, dass am führenden Fahrzeug ein Feuer ausbrach und stiessen an die Spitze vor, die sie verteidigten.

Pascal Hürlimann, Geschäftsleiter der Autorama Betriebe, sagte danach: «Wir haben uns immer zitieren lassen, dass wir hierher kommen, um zu gewinnen. Dass es jetzt wirklich geklappt hat, ist unglaublich.» (zo)