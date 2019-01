Ausgeglichene Bilanz für Uster

Die NLA-Frauen des Tischtennisclub Uster wiesen in der jüngsten Doppelrunde mit je einem Sieg und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz aus. Nach sieben Runden liegen die Ustermerinnen auf dem 2. Platz. Leader ist Neuhausen.

Gegen Rapid Luzern, den Zweitplatzierten der letzten Saison, unterlag Uster knapp 4:6. Nachdem Elmira Antonyan kurzfristig mit neuem Schläger antreten musste, spürte man eine gewisse Unsicherheit in ihrem ersten Spiel gegen die Topgesetzte Luzernerin Weronika Walna.

Antonyan verlor klar in drei Sätzen und auch Deborah Alimpinisis hatte keine Chance gegen die Nummer 3 im Luzerner Team.

Einzig Céline Reust zeigte sich konzentriert, sie gewann zwei ihrer Einzelspiele sicher. Gegen Walna verlor sie nach spannendem Spiel im fünften Satz. Das Doppel war wichtig und die Ustermerinnen gingen mit 2:1 in Sätzen in Führung. Dann drehte die Partie zugunsten der Luzernerinnen und Uster unterlag in fünf Sätzen.

Obwohl Antonyan und Reust ihre Schlusspartien sicher gewannen, reichte es nicht mehr zum Unentschieden.

Es braucht weitere Punkte

Tags darauf kamen die Ustermerinnen gegen den Tabellenletzten Wädenswil zu einem sicheren 6:0-Erfolg und verteidigten somit ihren 2. Platz. Der aktuelle Meister Neuhausen gewann seine beiden Partien jeweils klar und liegt drei Punkte vor Uster.

Die Ränge zwei bis fünf liegen punktmässig nahe beieinander. Die Ustermerinnen müssen also, um in den Top 4 zu verbleiben und damit bereits in ihrer ersten NLA-Saison in die Playoffs einziehen zu können, gegen die direkten Kontrahenten unbedingt noch weitere Punkte dazu gewinnen. (sgs)