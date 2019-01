Wetzikon fehlte nicht viel für ein Satzgewinn

Ein ähnlicher Effort sollte nicht mehr gelingen. Der zweite Durchgang war eine einseitige Sache (14:25). Doch die Wetziker steckten nicht auf und wurden nochmals mit einer 20:19-Führung belohnt. Zu mehr sollte es nicht mehr reichen. Chênois setzte sich auch im dritten Satz durch (25:22) und siegte so doch standesgemäss 3:0.

Auch den Leader gefordert

Bereits tags zuvor hatten sich die Wetziker in der Meisterschaft ­geschlagen geben müssen. 1:3 unterlagen sie Leader Voléro, und waren doch nicht chancenlos. Die Oberländer starteten stark und entschieden den ersten Durchgang für sich (25:22).

Der Positivtrend ging weiter. Dank konzentrierten Block- und Angriffsleistungen schien das 2:0 nach einer 17:12-Führung greifbar. Doch dann unterliefen dem Ostgruppe-Letzten mehrere Fehler, sodass Voléro die Wende gelang und den Satz für sich entschied.

Damit hatte Wetzikon die Stadtzürcher ins Spiel zurückgebracht und den eigenen Rhythmus gebrochen. Der Leader gewann den dritten Satz, ehe es im vierten Durchgang wieder eng wurde. Doch der Aufsteiger spielte nicht mehr so konzen­triert und leistete sich unnötige Fehler, die zum 1:3 führten und auch den Gang in die Playouts besiegelte. «Trotz der Niederlagen geben uns diese Spiele Vertrauen in unsere Fähigkeiten», ist Gay aber überzeugt. (mgy)