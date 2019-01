Bittere Niederlage für «Pfanni»

Der UHC Pfannenstiel verlor das Duell der beiden Tabellenletzten gegen den UHC Grünenmatt trotz Dominanz über weite Strecken 3:5 und rutschte auf den letzten Tabellenplatz der Nationalliga B ab. Der Ärger bei «Pfanni» war hinterher gross.

«Es war ein Spiel, das niemals verloren werden darf.»

Marco Carigiet, UHC Pfannenstiel

Marco Carigiet sagte: «Es war ein Spiel, das niemals verloren werden darf. Wir haben uns im ersten Drittel zahlreiche gute Chancen herausgespielt, leider mit zu wenig Ausbeute.»

Ins selbe Horn blieb Torhüter Renato Studer. «Trotz krasser Überlegenheit waren wir zu wenig clever und kassierten die dreckigen Tore anstatt selber solche reinzuwürgen.»

Die Schweden treffen

Der UHC Pfannenstiel drückte dem Spiel vor beinahe 200 Zuschauern in Egg zu Beginn den Stempel auf und führte nach 20 Minuten verdient 2:1. Und nachdem dem Auftritt des Heimteams im Mitteldrittel die Geradlinigkeit verloren gegangen war, steigerte es sich danach wieder und ging in der 48. Minute zum drittel Mal in Führung.

Nur fünf Minuten später aber fiel nach einem Gegenstoss der Gäste das 3:3. Es sollte noch schlimmer kommen für «Pfanni».

22 Sekunden vor der Schlusssirene brachte Frejd die Gäste erstmals in Führung. Drei Sekunden später und nach einem vom UHC Pfannenstiel verlorenen Bully traf der zweite Schwede Nyh zum 3:5. (cma)