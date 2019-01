Wenn ein Geschenk zur Knacknuss wird

Die Aufstiegseuphorie ist längst verflogen. Die Flitterwochen sind ebenfalls vorbei. Aber auch der Alltag in der zweithöchsten Spielklasse fühlt sich für den UHC Pfannenstiel grundsätzlich gut an.

Ein absolutes Hochgefühl wie in der 1. Liga, als man Siege am Laufmeter feierte, sei in der zweiten NLB-Saison in der Mannschaft zwar nicht mehr vorhanden, findet Christof Maurer. «Dafür verlieren wir dann doch zu häufig», fügt er an, gefolgt von einem Lachen. Der Teammanager versichert aber glaubhaft: «Wir freuen uns trotzdem sehr, noch immer da zu sein.»