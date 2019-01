Riders sind die Tabellenführung los

Im Gegensatz zum Hinspiel war die Hypothek dieses Mal klein. Man kann sogar festhalten: Kleiner geht gar nicht. Nur mit einem Tor lagen die Floorball Riders vor Beginn des Schlussdrittels zuhause gegen Zäziwil in Rückstand.

Und die eine oder andere Spielerin im Oberländer NLB-Team dürfte vor Beginn der letzten 20 Minuten nochmals kurz an die Wende im ersten Duell zurückgedacht haben. 0:3 und 1:4 lagen die Riders damals im Rückstand, trafen im Schlussdrittel aber gleich fünfmal und siegten schliesslich 6:5.

Nur: Die Geschichte wiederholte sich nicht. Die Oberländerinnen kamen in der Partie der 14. Runde im dritten Abschnitt zwar zu zahlreichen Chancen. Und sie griffen in der Schlussphase mit dem Mute der Verzweiflung auch mit einer zusätzlichen Feldspielerin anstelle der Torhüterin an, ohne allerdings den Ausgleich zu schaffen.

Die Abschlüsse des Gastgebers verfehlten entweder das Tor, landeten am Pfosten oder wurden von Gästetorhüterin Tabea Locher pariert.