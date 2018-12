Am Ostermontag wurde Wetzikon im Exil Meister

Der EHC Dübendorf wurde im Frühjahr erster Meister in der neuen höchsten Schweizer Amateurliga MSL. Die Glattaler holten sich den Titel gegen den EHC Brandis in der letzten Minute der Verlängerung – sie wurden von den Emmentalern auch im vierten Spiel in Huttwil bis aufs Äusserste gefordert.

Am Ostermontag zog der EHC Wetzikon nach und krönte seine starke Saison mit dem Gewinn des Schweizermeistertitels in der 1. Liga. Das Finale gegen den HC Sierre war nervenaufreibend und wurde erst in der Verlängerung durch ein Tor von Peter Hürlimann entschieden.