Rychenberg verliert im Derby trotz engagierter Leistung

Allerdings hielt der HCR diesen kontrollierten Angriffen im Startdrittel unbeschadet stand, was auch dem starken Keeper Nicolas Schüpbach zu verdanken war. Dass der Ball dennoch dreimal hinter ihm einschlug, lag an jenen individuellen Schnitzern, die sich die Winterthurer schon während der ganzen Saison immer wieder leisten und die einfache Gegentore nach sich ziehen. Bei den ersten beiden ging der Ball in der Nähe des eigen Tores verloren, was GC eiskalt ausnutzte, und einmal war es ein missratener Pass in einem 2-gegen-1, der postwendend einen Gegenkonter einläutete.

Bei all dem geht fast etwas vergessen, dass die Winterthurer nicht nur verteidigten, sondern durchaus auch eine Handvoll aussichtsreiche Chancen kreierten. Bis auf Tobias Studer, der in der 15. Minute im zweiten Anlauf zum zwischenzeitlichen 1:1 ausglich, scheiterten sie jedoch stets an Pascal Meier. Ohne die grossen Qualitäten des MVP der kürzlich zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften in Frage stellen zu wollen, fehlte es dem HCR halt einfach auch an jenem unumstösslichen Selbstvertrauen, das den Leader aus dem nahen Zürich aktuell auszeichnet.

Sich bis zum Schlusspfiff reingehängt

Dieser bewies im Mitteldrittel, über welch grosses spielerisches Potential er verfügt. Mit einer Tempoverschärfung und, als Konsequenz davon, zwei weiteren Treffern sorgte GC bis zur 25. Minute für die Vorentscheidung. Für das zwischenzeitliche 2:4 hatte nach einem präzisen Lob Mikko Saarnios und Michel Wöckes feinem «No look»-Pass zwischen den eigenen Beinen hindurch wider Studer gesorgt.