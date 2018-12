Laupen baut sein Polster aus

Der UHC Laupen hat im Heimspiel gegen Aergera Giffers eine Serie von vier Niederlagen in Folge beendet und einen wichtigen Sieg gefeiert.

Dank dem 7:3-Erfolg bauten die NLA-Aufsteigerinnen den Vorsprung auf das direkt unter dem Strich liegende Aergera Giffers auf zehn Zähler aus. Das Team von Trainer Yves Kempf liegt damit in der ersten NLA-Saison der Klubgeschichte weiterhin auf Playoffkurs.

Nur zu Beginn in Rücklage

Zwar ging Giffers in der 9. Minute in Führung, doch bereits anderthalb Minuten später gelang Sina Hofmann der Ausgleich, und kurz vor Ende des Startdrittels brachte Hofmann Laupen in 2:1-Front.

Fortan kontrollierten die Oberländerinnen die Partie, führten zur zweiten Pause dank zwei Toren von Topskorerin Andrea Wildermuth 4:2 und liessen auch im Schlussdrittel nichts mehr anbrennen. (zo)