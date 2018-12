Sebastian Stalder feiert ersten Sieg

Wenige Tage nach seinem ersten Podestplatz (2. in Lenzerheide) feierte der Walder Sebastian Stalder im IBU-Junior-Cup seinen ersten Sieg.

In Station Des Rousses im französischen Jura entschied der 20-Jährige am Donnerstag den Sprint über 10 Kilometer für sich. Stalder setzte sich trotz eines Schiessfehlers mit 20 Sekunden Vorsprung durch.

Auch in der Verfolgung auf dem Podest

Am Freitag in der Verfolgung über 12 Kilometer belegte Stalder den dritten Rang. Bis zum letzten Schiessen lag er in Führung. Dann unterliefen ihm drei Fehler (total fünf), womit er noch um zwei Ränge zurückfiel.

In der Gesamtwertung des IBU-Junior-Cup liegt Stalder knapp in Führung. (zo)