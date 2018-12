Usters Formkurve stimmt

Erstligist Uster hat das letzte Hauptrundenspiel gegen die Spitzenmannschaft Seen Tigers siegreich gestaltet. Die Ustermer boten beim 33:31-Erfolg eine geschlossene Mannschaftsleistung und gewannen verdient. Trotz einem starken Schlussspurt hat das Team von Robin Gerber in den sauren Apfel zu beissen und muss im neuen Jahr in den insgesamt 14 Spielen gegen den Abstieg kämpfen.

Die Mehrheit der Spieler befindet sich in einer guten Verfassung – einzig Tobias Häberli und Kenny Tan sind noch auf Formsuche. Die Chancen sind also intakt, dass Uster gegen starke Gegner wie Appenzell, Romanshorn, Neuhausen und Frick bestehen wird. Mächtig steigern müssen sich derweil Vorderland, Magden/Möhlin und Kloten, wenn sie den Abstieg in die 2. Liga verhindern wollen.

Klimciauskas lässt staunen

Die Startviertelstunde sah die fast in Bestbesetzung angetretenen Winterthurer mehrheitlich im Vorteil. Mit der Einwechslung von Peter Balsiger, der mit einem «Stängeli» glänzte, glich sich das Geschehen aus.

Vaidas Klimciauskas verblüffte mit seiner Schusstechnik und genialen Anspielen an den Kreis, wo Roman Flessati ein weiteres Mal eine tolle Leistung bot. Marco Häberli neutralisierte als offensiver Verteidiger auch den Winterthurer Spielmacher Singler und zeigte in der Offensive eine aufsteigende Formkurve.

Uster verwandelte einen Dreitorerückstand innerhalb von 15 Minuten in eine beruhigende 19:16-Pausenführung.

Uster musste die Seen Tigers wieder herankommen lassen

Die Ustermer gaben auch nach der Pause den Ton an und zogen innerhalb von drei Minuten auf 22:16 davon. Abhängen liessen sich die Seen Tigers nicht.

Sie reagierten heftig, wobei der wirblige Cedric Kiss besonders auffiel. Er glänzte mit einem «Stängeli» ebenso wie Sharr Ramadani, der auch als souveräner Penaltyschütze eine imponierende Visitenkarte abgab.

Die Seen Tigers erzielten in der 52. Minute den Anschlusstreffer und brachten die Spannung ins Spiel zurück. Die Ustermer reagierten überzeugend und entschieden die Partie mit einem Hattrick von Peter Balsiger für sich. (Max Sonderegger)