Ein Heimauftritt, der Odermatt glücklich macht

Eine spezielle Sache waren diese Meisterschaften im Oberland für Tanja Odermatt. Die 21-Jährige hatte den kürzesten Anfahrtsweg aller. «10 Minuten hin und 25 Minuten zurück mit dem Velo», so beschreibt Odermatt den Weg von ihrem Zuhause zur Eisbahn in Wetzikon. Die Tannerin begann einst mit ihren ersten Schlittschuhlaufversuchen in der Wetziker Eishalle. «Ja, bis zum 4-Stern-Test war ich hier», sagte Odermatt.