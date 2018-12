Eine Medaille ist für Odermatt nur ein Traum

In der Vorschau zu den Schweizer Meisterschaften vom Wochenende in Wetzikon bleibt Tanja Odermatt vom Eiskunstlauf-Verband gänzlich unerwähnt. Und dies, obwohl sich die Tannerin vor drei Jahren noch SM-Gold sicherte.

Doch die Nichtbeachtung hat natürlich seine Gründe. Aufgrund einer schweren Fussverletzung fehlte sie bei den beiden letzten Austragungen. Seither sind jüngere Eiskunstläuferinnen an der mittlerweile 21-Jährigen vorbeigezogen.

Allen voran die Titelverteidigerin und grosse Favoritin Alexia Paganini (17), welche die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang vertrat und an der letzten EM in Moskau den beachtlichen siebten Platz erreichte.