Oberländer sammelten «lederne Medaillen»

Ansonsten waren die Fahrer aus der Region eher auf den 4. Rang abonniert. Den verzeichneten sie achtmal. Der Turbenthaler Levi Suter wurde Vierter der Motocross Masters MX1. Gleich zwei 4. Plätze erreichte Marco Boller (Ebmatingen) mit Partner Marius Strauss bei den Seitenwagen – sowohl beim SAM als auch in der Amateur-EM.

Die zwei Motocross-Junioren Mark Buschor (Fehraltorf, Gruppe A) und Fabian Mächler (Wald, ­Gruppe B) wurden ebenso Vierte wie die Supermoto-Fahrer Kevin Tschümperlin (Hinwil, Prestige) und Rolf Forrer (Gossau, Quad). Bei den Trial-Spezialisten (höchste Klasse) war es Sven Wolfensberger aus Pfäffikon, der das Podest nur um einen Rang verpasste.

Viele Top-Ten-Plätze

Top-Ten-Plätze erreichten im Motocross Patrick Ryffel (Bubikon, 5.), Franco Somma (Saland, 8.) und Rolf Widmer (Hadlikon, 10.), die alle bei den Senioren unterwegs waren. Kevin Tschümperlin (9. Masters MX1) und Simon Widmer (Hadlikon, 7. Nachwuchs) fuhren ebenfalls in die ersten 10.

Im Supermoto gelang dies Alex Zanetta (Tann, 6. Challenge), Darryl Göldi (Pfäffikon, 8. Einsteiger), Stephan Züger (Wald, 7. Prestige), Samuel Widmer (Wald, 7.), Beni Kühne (Wald, 9.), Marco Reust (Fehraltorf, 10., alle Promo) und Roman Bosshard (Nänikon, 8. Senioren).

Auf verschiedenen Hochzeiten

Ein richtiger Tausendsassa ist Josef Landolt aus Rüti. Sein Name taucht gleich in mehreren Ranglisten auf. Im Trial (Geschicklichkeitsfahren) wurde er Zehnter in der Klasse Nachwuchs und Neulinge. Im Mofacross belegte er die Ränge 12 (50 ccm) und 13 (75 ccm). Erfolgreicher in dieser Sparte war Hans-Ulrich Wilhelm (Uster) mit dem jeweils 7. Platz in den Hubraumstärken 50 und 75 ccm. Ernst Bieri (Wila) lenkte sein Mofa mit 75 ccm auf den 9. Meisterschaftsrang. (ab)