Schlumpf trotzt ihrer Nervosität

«Wahnsinn und es war ein Rennen, wie es mir eigentlich nicht entspricht», sagte Fabienne Schlumpf nach ihrem mit Cross-EM-Silber gekrönten Topauftritt gegen die besten Mittel- und Langstreckenläuferinnen Europas. Die 28-Jährige ist als EM-Zweite über 3000 m Steeple in diesem Sommer endgültig in der Spitze des Kontinents angekommen. Aber sie entdeckte in den Stunden vor der Entscheidung von Tilburg Neues an sich. «Ich war extrem nervös und ich konnte meine Ausgangslage nicht wie gewohnt einschätzen.»