Durch die Luft schweben in Hegi

«Ich hätte nicht gedacht, wie viel schon kleinste Bewegungen auslösen.» So drückte Elias Ambühl die Begeisterung über seine erste Skydiving-Versuche aus. Dabei ist es der Freestyle-Skier gewohnt, durch die Luft zu fliegen. Der vierfache Bronzemedaille-Gewinner der X-Games stand als erster Fahrer in einem Wettkampf einen sogenannten Triple Cork, einen Dreifachsalto mit drei Schrauben. Doch auch für Elias Ambühl war es eine neue Erfahrung, in einem Windkanal mehr als nur ein paar Sekunden vom Boden abzuheben.

«Ersatz» für Anlage in Rümlang

Solche Flüge ermöglicht Windwerk an der Ohrbühlstrasse in Hegi. Die erste Indoor-Skydiving-Anlage der Deutschschweiz öffnet diesen Sonntag. Ins Leben gerufen haben die Anlage Tobias Oertle, Andri Steinemann und Reto Welti. Als langjährige Skydiver sind die drei Gründer vom Fliegen fasziniert. Viel sind sie für ihre Leidenschaft im In- und Ausland herumgereist.