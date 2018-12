Uster jubelt gleich doppelt

Rund 80 Fans waren mit dem Car an den Final der Mannschaftsmeisterschaften gereist, um die zwei NLA-Teams des Judo Club Uster zu unterstützen. Und die lange Reise nach Yverdon lohnte sich für sie gleich doppelt. Sowohl die Ustermer Männer als auch die Frauen gewannen die Bronzemedaille.

Der Medaillengewinn der Frauenequipe ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, schickte Uster doch die jüngste Equipe der Final-Four-Teilnehmer ins Rennen. Präsident Robert Wakiyama sagte im Vorfeld gar: «Ein Halbfinalsieg mit diesem Perspektivteam wäre eine Sensation.»

Die den Spitzenamen «Killerküken» tragenden Ustermerinnen, die in der Westschweiz mit lauter U-21 und U-18-Kämpferinnen antraten, schrammten in Yverdon an einer solchen aber nur knapp vorbei. Uster liess sich im Halbfinal-Duell gegen Titelverteidiger Morges jedenfalls nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Die Ustermerinnen warfen alles in die Waagschale, kämpften beherzt, mussten sich letztlich aber doch 2:3 geschlagen geben.

«Wer hätte das gedacht?»

Die knappe Niederlage steckte Uster dann aber gut weg. Das Duell um die Bronzemedaille zwischen den Ustermerinnen und Biel-Lyss, das im Halbfinal dem späteren Titelgewinner Cortaillod 1:4 unterlag, war schon nach vier Kämpfen entschieden. Am Schluss setzte sich Uster 3:2 durch.

«Sie hielten zusammen und haben sich gegenseitig zu Höchstleistungen getragen», freute sich Wakiyama hinterher mit seinen «Killerküken». Und er fragte mit einem Hinweis auf die jüngere Vergangenheit: «Wer hätte das vor einem Jahr gedacht?»