Peter ist gerüstet für höhere Aufgaben

Der Fischenthaler schätzt die Zeit im Trainingslager, in der er sich ganz auf den Sport konzentrieren kann. Denn Peters Alltag ist streng durchgetaktet. Während der Woche lebt, trainiert und arbeitet er in Einsiedeln. Der Oberländer hat nach zwei Jahren an der United School of Sports in Zürich, im Sommer sein Praktikum in einem Treuhandbüro begonnen.

Daneben trainiert er täglich im nationalen Leistungszentrum der Skispringer und Nordisch Kombinierer.

Der mentale Schub

Und Peter scheint gerüstet für die ersten Wettkämpfe des Winters. Im Gegensatz zur letzten Saison, als ihn eine Sehnenentzündung plagte und er zum Ende sogar länger pausieren musste, blieb er in dieser Vorbereitungsphase verletzungsfrei. Es sollte sich auszahlen. Im Continentalcup – der zweithöchsten Wettkampfstufe – schaffte es Peter im Herbst trotz namhafter Konkurrenz mehrfach unter die besten 30 Springer.