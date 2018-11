«Swift» steuert seine Drohnen zum Sieg

Dabei begibt sich «Swift» mit Freunden oder alleine auf Trainingsplätze wie etwa das Polofeld in Unterohringen oder ein gepachteter Reitplatz in der Region Schaffhausen. Dort stehen ihm selbst gebaute Elemente für den Aufbau einer Rennstrecke zur Verfügung. Im Winter kann er in zwei Hallen in Basel trainieren.

Das Ziel ist, die Steuerung der Copter möglichst zu automatisieren. «Wenn du während eines Rennens überlegen musst, hast du bereits verloren», begründet Michael Isler. Dafür sind die Drohnen viel zu schnell unterwegs. Sie beschleunigen in weniger als einer Sekunde von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Deshalb übt der Winterthurer unermüdlich. Viele seiner Bewegungen mit der Steuerung laufen fast unbewusst ab. Zusätzlich baut und programmiert er seine verschiedenen Copter selber, was sein Hobby zusätzlich so zeitintensiv macht.

Sponsoren finanzieren das Hobby

Die starke internationale Konkurrenz – zurzeit vor allem aus Deutschland und den USA – machen den enormen Trainingsaufwand auch nötig. «Immer mehr junge Gamer drängen in die Szene. Die haben das Talent, dich in Grund und Boden zu fliegen», betont «Swift».

Michael Isler ist aber so gut, dass er sein Hobby mit Sponsorengeldern finanzieren kann. Das war sein grösstes Ziel. Nun hat er ein neues Vorhaben: «Ich will die Drone Champions League gewinnen.» In dieser Rennserie, die Mitte Oktober in Rapperswil Halt gemacht hat, ist er mit dem Schweizer Team «Swiss Black Kites» unterwegs. Profi möchte der Berufspilot jedoch nicht werden. «Dafür ist mein Job zu geil.»