Das deutet alles auf einen Aufschwung hin

Es sind ermutigende Anzeichen für Natalie Maag. Die Wernetshauserin absolvierte in den letzten Wochen diverse Trainingsfahrten in den Eiskanälen von Oberhof, Königssee und Winterberg.

Überall gelangen der im deutschen B-Kader integrierten Rodlerin persönliche Bestzeiten. Und bei ihrem privat organisierten Abstecher nach Innsbruck, wo am Wochenende der Weltcup-Auftakt stattfindet, war sie in sechs Läufen zumindest einmal schneller als letzte Saison in der Weltcup-Qualifikation.