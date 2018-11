Van der Poel schlägt in der vorletzten Runde zu

Eisige Temperaturen herrschten am Sonntag beim internationalen Radquer in Hittnau. Auf dem attraktiv ins Gelände gelegten Parcours in Nähe des Hittnauer Schlosshügels zeigten die Schweizer Radquerspezialisten beim vierten Stopp der Crosstour einen vorzüglichen Auftritt im Elite-Rennen. Auch wenn den Fans am Streckenrand bewusst war, dass der Sieg eigentlich nur über die Fahrer aus dem Ausland führen konnte.