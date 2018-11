Vier Winterthurer Ballsportvereine spannen zusammen

Auch der U21 lief es am Wochenende nicht nach Wunsch. Beim Schlusslicht Malans und beim Drittletzten Zug waren vom HC Rychenberg zwei Siege zu erwarten gewesen. Am Ende resultierten zwei von sechs möglichen Punkten. Dadurch ging der Anschluss zur Spitzengruppe verloren.

VC Smash: siegen und dann verlieren

Auch die NLB-Herren von Smash sind in der aktuellen Spielzeit zuhause eine Macht. Auswärts konnten die Winterthurer Volleyballer jedoch noch keine Punkte einfahren. So wechselten sich Siege – gegen Kreuzlingen sowie Wetzikon – und Niederlagen – beim Leader Voléro und dem Zweitplatzierten VBC Züri Unterland – jeweils ab. Im fünften Saisonspiel in der Axa-Arena gegen Schönenwerd müsste dieser Logik entsprechend wieder ein Triumph her.

Das erste Damenteam von Smash spielt in der 2. Liga und mischt seit einigen Spielzeiten an der Spitze mit. Der Start in die neue Saison ist den Winterthurerinnen geglückt. Nach vier Spielen sind sie verlustpunktlos. So werden die Smash-Damen auch gegen Limmatthal die Favoritinnen sein.

BC Winterthur: Schritt Richtung Finalrunde-Qualifikation

Nach drei Saisons mit vielen Niederlagen in der NLA liess der BC Winterthur seine Männer eine Liga tiefer starten. Das Ziel ist ein Neuaufbau mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Nach sieben Spieltagen liegt der BCW im Mittelfeld, mit vier Siegen und drei Niederlagen. Zuletzt unterlagen die Herren den Westschweizern aus Meyrin, nachdem sie viermal am Stück einen Erfolg verbuchen konnten. Gegen Kleinbasel müsste ein weiterer Sieg dazukommen, haben die Basler doch bereits sechsmal verloren. Dies wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Qualifikation für die Finalrunde der besten sechs Teams.

Bevor am Sonntag die BCW-Herren spielen, trägt die U17 der Basketballerinnen ihre Partie gegen Liestal aus. Das Nachwuchsteam startete in ihrer interregionalen Liga mit zwei Niederlagen gegen Luzern in die Saison. Zuhause in Neuhegi gelang den Juniorinnen der erste Sieg gegen GC.

Pfadi Winterthur: Kampf um Tabellenspitze

Pfadi Winterthur hält sich in der Spitzengruppe. Vor den Winterthurern liegen bloss Kadetten Schaffhausen und St. Otmar St. Gallen mit je zwei Punkten und einem Spiel mehr. Entscheidend für die Sicherung von Platz 3 war zuletzt der Sieg im Spitzenkampf mit Bern. Pfadi entschied das Duell mit dem Tabellennachbarn in der achten Runde mit 27:25 knapp für sich. Auch in der Partie zuvor gegen Kriens-Luzern bewies das Team von Trainer Adrian Brüngger Kämpferqualitäten, als die Innerschweizer mit 31:26 niedergerungen wurden.