Zu wenig clever und abgebrüht

Das Spiel startete nicht nach dem Gusto des UHC Pfannenstiel. Bereits nach 122 Sekunden sahen sich die Gäste mit einem Rückstand konfrontiert. Der Schwede Fors traf aus der Halbdistanz zum 1:0 für die Einheimischen.

Bereits 70 Sekunden später reagierte aber Pfannenstiel und konnte nach schöner Vorlage von Lopez durch Captain Scharfenberger zum 1:1 ausgleichen. In der Folge war das Spiel ausgeglichen, wobei beide Teams zu guten Chancen kamen, jedoch blieb Zählbares gänzlich aus.

Zunächst abgeklärt und fokussiert

In der 18. Minute traf Verteidiger Weber aus dem Getümmel heraus zur 2:1-Führung für «Pfanni». Diese Führung nahmen die Gäste mit in die erste Drittelspause. Die Führung war nicht gestohlen, denn sie traten abgeklärt und fokussiert auf.

Auch das zweite Drittel war eine ausgeglichene Angelegenheit. In der 29. Minute konnte Ticino aber das Momentum aber auf seine Seite zwingen. Tuomas Rautiainen im Powerplay und 25 Sekunden später Regazzi brachten die Tessiner mit einem Doppelschlag in Führung.

Verhmehrte Emotionen

Nach Spielmitte kamen nun vermehrt Emotionen in Spiel, was zu vielen Diskussionen führte. Damit konnten die Südschweizer deutlich besser umgehen. Sieben Sekunden vor der zweiten Pause traf der an diesem Abend überragend auftretende Finne Juha Rautiainen zum 4:2 für Ticino. Aus Sicht von Pfannenstiel ein unnötiges Tor zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Im letzten Drittel wollte sich Pfanni wieder vermehrt auf sein eigenes Spiel konzentrieren, doch um es vorweg zu nehmen, dies gelang nicht wie gewünscht. Die Tessiner zeigten sich an diesem Abend äusserst clever, geradlinig und effizient, was von Pfannenstiel nicht behauptet werden konnte.

In der 47. und 48. Minute erhöhten die Tessiner erneut mit einem Doppelschlag auf 6:2, zuerst traf Valsesia im Powerplay und anschliessend Monighetti nach einem Abpraller.

Kurzzeitige Hoffnung

Hafner brachte kurzzeitig die Hoffnung ins «Pfanni»-Spiel zurück, doch die Tessiner reagierten postwendend mit dem 7:3. In den letzten zehn Minuten fielen die Tore wie Äpfel von den Bäumen und zwar auf beiden Seiten.

Für Pfannenstiel trafen noch Studer und Luchsinger zum Schlussresultat von letztendlich 5:10 – eine schallende Ohrfeige für Pfannenstiel.

«Es lief nicht wie gewünscht, wir hatten irgendwie nie richtig Zugriff auf das Spiel.» Fabian Scheuner, UHC Pfannenstiel

Die Gäste liessen sich letztlich zu fest auf das emotionale Spiel der Tessiner ein und hatte den Kopf nicht mehr richtig bei der Sache. Ticino verdiente sich den Sieg mit grosser Effizienz und sie hatten an diesem Abend mit Juha Rautiainen auch den besten Mann auf dem Feld in ihren Reihen.

Verteidiger Fabian Scheuner meinte nach dem Spiel: «Es lief nicht wie gewünscht, wir hatten irgendwie nie richtig Zugriff auf das Spiel. Es gilt das Spiel nun rasch abzuhaken.» (cma)

Ticino - Pfannenstiel 10:5 (1:2, 3:0, 6:3)

127 Zuschauer. – SR: Friemel/Hasselberg. – Tore: 3. Fors (Tomatis) 1:0. 4. Scharfenberger (Lopez) 1:1. 18. R. Weber (Stauffer) 1:2. 30. T. Rautiainen (Fors) 2:2. 30. Regazzi (Biffi) 3:2. 40. J. Rautiainen (Valsesia) 4:2. 47. Valsesia (J. Fors) 5:2. 48. D. Monighetti (N. Monighetti) 6:2. 48. Hafner (Hottinger) 6:3. 51. D. Monighetti (N. Monighetti) 7:3. 53. F. Studer 7:4. 53. J. Rautiainen 8:4. 57. Tomatis (N. Monighetti) 9:4. 59. Luchsinger (Hafner) 9:5. 60. J. Rautiainen (Fors) 10:5. – Strafen: 3x2 gegen Ticino, 4x2 gegen Pfannenstiel. – Bemerkungen: 8. Pfostenschuss Pfannenstiel. 51:26 Time-Out Pfannenstiel.