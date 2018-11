UHC Uster ringt den Meister vor 800 Fans nieder

In der erwähnten entscheidenden Phase der letzten zehn Spielminuten drängten die Berner zwar auf den Ausgleich, kreierten aber erstaunlich wenige wirklich hochkarätige Torchancen. Und wenn doch, war Holenstein zur Stelle.

Drei Minuten vor der Schlusssirene bot sich den Gästen nochmals eine grosse Gelegenheit, als Niko Juhola auf die Strafbank geschickt wurde.

In dieser Phase demonstrierte das Ustermer Team jedoch eine geschlossene und beeindruckende defensive Parforceleistung. Zwar liessen sich die Könizer einen Pfostenschuss notieren, dieser kam jedoch eher zufällig zustande, als dass er Folge eines realen Abschlussversuchs gewesen wäre.

Der Anteil des Helfers Aellig

Seinen Anteil am erfolgreichen Unterzahlspiel hatte auch Thomas Aellig, der an diesem Abend nach seinem Rücktritt vom Spitzensport Ende der letzten Saison nun aufgrund des durch die vielen Verletzungen ausgedünnten Kaders bereits zum zweiten Mal aushalf, nachdem er am Sonntag zuvor auch schon im Auswärtsspiel gegen Wiler-Ersigen aufgelaufen war. Aellig spielte an der Seite von Verteidigerkollege Florian Bolliger, für den die Partien gegen Köniz jeweils ein Wiedersehen mit Bruder Silvan bedeuten.

Duell der Geschwister

Und das Geschwisterpaar sollte den ersten Spielabschnitt entscheidend prägen. Erst besass Silvan Bolliger die Frechheit, die jeweils mit zwei Mann früh störenden Berner gegen sein ehemaliges Team in Front zu schiessen, indem er genau jene kleine Lücke traf, die Holenstein für einmal offen gelassen hatte. Nur gerade zehn Sekunden später hatte Juhola die Sache mit einem Kraftakt jedoch wieder gerichtet.

Und für die 2:1-Pausenführung war dann Florian Bolliger besorgt, der mit einem satten Schuss aus der Drehung Köniz-Keeper und Nationalmannschaftsneuling Patrick Eder keine Chance liess.

Nach dem dritten Ustermer Treffer durch Raphael Berweger früh im Mitteldrittel folgte eine kurze Schwächephase des Heimteams, welche die Berner zu zwei Toren nutzen konnten, wobei sie den Ausgleich sogar in Unterzahl erzielten.

Danach vermochte sich der UHCU glücklicherweise wieder zu fangen. Allein Gabor Büsser hatte zwei hochkarätige Chancen zum erneuten Führungstreffer auf dem Stock, brachte aber einerseits einen hervorragend in den Lauf gespielten Pass von Anjo Urner nicht unter Kontrolle und schoss kurz darauf den Ball übers Tor. Aber schliesslich holte ja dann Stäubli im letzten Drittel noch seinen Kunstschuss aus der Schublade.

«Wir haben keine Superstars im Team, die Partien im Alleingang entscheiden können.» Florian Bolliger, UHC Uster

«Wir haben das Spiel über den Kampf gewonnen, aber bei uns geht jedes Spiel über den Kampf. Wir haben keine Superstars im Team, die Partien im Alleingang entscheiden können», hielt Florian Bolliger fest. «Wir haben vor allem defensiv gut gearbeitet. Mit vier Toren kannst du ein Spiel gewinnen, musst aber nicht. Die Superkulisse hat uns natürlich noch etwas zusätzliche Energie gegeben.»

Bruder Silvan meinte auf die Frage, ob sich sein Team durch die aussergewöhnliche Kulisse im Buchholz hat beeindrucken lassen: «Vor einer Woche haben wir anlässlich des 20-Jahr-Vereinsjubiläums vor 1700 Leuten gespielt. Es spielt aber schon auch eine Rolle, ob die dich unterstützen, oder wie heute mehrere Hundert den Gegner anfeuern. Aber heute haben unsere mit Natispielern und Ausländern gespickten ersten beiden Linien einfach weit unter ihrem Niveau gespielt.» (uhcu)

Uster - Köniz 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

823 Zuschauer. – SR: Brunner/Büschlen. – Tore: 6. (5:32) S. Bolliger (Hirschi) 0:1. 6. (5:42) Juhola (Savinainen) 1:1. 14 F. Bolliger (Savinainen) 2:1. 22. Berweger (Schubiger) 3:1. 26. Pillichody (Gurtner) 3:2. 29. J. Ledergerber (Gurtner) 3:3. 48. Stäubli (Berweger) 4:3. – Strafen: Je 2x2. – Uster: Holenstein; Bolliger, Aellig; Heierli, Klauenbösch; Gallati, Hurni; Savinainen, Juhola, Suter; Schubiger, Berweger, Stäubli; Kellermüller, Urner, Büsser; Camenisch, Schläpfer, Zimmermann. – Bemerkungen: 59. Pfostenschuss Hutzli (Köniz). 60. (59:25) Timeout Köniz. Uster ohne T. Ledergerber, Kanebjörk, Nideröst, Steiger und Brütsch (alle verletzt).