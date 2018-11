Die Spiele der Uster Games im Live-Stream

Die Uster Games können heute Samstag direkt im Internet verfolgt werden. Via Livestream können Sportbegeisterte hautnah dabei sein und mitfiebern. Ab 14.15 Uhr starten die kommentierten Spielübertragungen.

Programm Bank BSU Uster Games 2018



Samstag, 10. November 2018 (Sporthalle Buchholz, Uster)



14.30 Uhr: Volley Uster vs. STV St. Gallen (Volleyball, 1. Liga Herren)

17.30 Uhr: UHC Uster vs. Floorball Köniz (Unihockey, NLA Herren)

20.30 Uhr: Red Dragons Uster vs. HSG Leimental (Handball, 1. Liga Herren)





Sonntag, 11. November 2018



08.30 Uhr: MEGA Sport (Schülerturnier)

12.00 Uhr: Volley Uster vs. KSC Wiedikon (Volleyball, 2. Liga Damen)

14.30 Uhr: UHC Uster vs. Unihockey Tigers Langnau (Unihockey, U21 Herren)

17.30 Uhr: Red Dragons Uster vs. SG HV Olten (Handball, 1. Liga Damen)



Weitere Informationen unter ustergames.ch