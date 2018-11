Gewinnen im eigenen Wohnzimmer

Dimitri Steinmann ist angekommen in der Weltspitze. Vor zwei Jahren verliess er das Gymnasium, um Squash zum Beruf zu machen. «Nun komme ich langsam in die Turniere, an denen es sich für mich lohnt zu spielen», sagt er. Dabei gehe es nicht nur um Geld, sondern um Wertschätzung. «Es kommen Leute, die sagen: ‹Cool, wir verfolgen, was du machst.› Und natürlich ist es schöner, nicht vor 10 Zuschauern zu spielen, sondern vor 100.» So wie diese Woche an den Swiss Open.