Uster steht ganz im Zeichen des Indoorsports

UHC Uster gegen Köniz als Highlight

Ein sportlich ansprechendes Wochenende erwartet auch UHC-Uster-Präsident Reimann. Auf seinen Club wartet eine anspruchsvolle Aufgabe: «Es wird für uns ein hartes, aber auch attraktives Spiel». Zu Gast ist mit Floorball Köniz der Meister der letzten Saison. Verstecken brauchen sich die Ustermer jedoch nicht. Zuletzt mussten sie sich zwar dreimal in Folge geschlagen geben, gegen Leader Wiler-Ersigen zeigte die Leistungskurve jedoch trotz 4:5-Niederlage wieder nach oben. Mit einem Sieg gegen die Berner könnten die Unihockeyaner für ein Highlight sorgen.

Eröffnet werden die Uster Games am Samstag mit der Partie zwischen Volley Uster und dem STV St. Gallen. Traditionell hatten sich die Ustermer Volleyballer jeweils mit dem Lokalrivalen VBC Wetzikon duelliert. Da die Wetziker in diesem Jahr den Aufstieg in die Nationalliga B geschafft haben, musste nach einem neuen Gegner gesucht werden. Nun kommt mit dem STV St. Gallen der Aufsteiger ins Buchholz. Während die Ostschweizer einen Traumstart hinlegten und von der Leaderposition grüssen, suchen die Ustermer in dieser Saison noch nach ihrer Form. An den Uster Games bietet sich die Chance zum Befreiungsschlag.

Zu einer Premiere kommen die Damen von Volley Uster. Sie präsentieren sich zum ersten Mal an den Bank BSU Uster Games. Die Oberländerinnen führen ihre Zweitligagruppe derzeit an und empfangen am Sonntag den KSC Wiedikon.