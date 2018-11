Uster verspielt eine klare Führung

Nach zwei schwächeren Auftritten fand der UHC Uster im Spiel gegen den NLA-Zweiten leistungsmässig zurück in die Spur. Er unterlag dem SV Wiler-Ersigen aber dennoch 4:5.

Die Ustermer starteten gut in die Partie und rissen das Zepter nach rund zehn Minuten an sich. Der Lohn: drei Tore durch Savinainen, Büsser und Juhola. Sehenswert war vor allem Büssers Treffer, der einen genauen Pass von Urner aus vollem Lauf volley an Torhüter Reich vorbei lenkte.

Auf der Gegenseite agierte das Heimteam erstaunlich passiv und gewährte Uster viel Platz und Zeit in der Auslösung. So erinnerte dieses erste Drittel an das Spiel gegen die Tigers Langnau, als Uster nach 20 ausgezeichneten Minuten mit einer 3:0-Führung die Basis zum Sieg gelegt hatte.

Vier Gegentore in 16 Minuten

Nur: Wiler ist nicht Langnau, und das bekam Uster gleich nach Wiederanpfiff zu spüren. Druckvoll, aufsässig und zielstrebig agierten die Unteremmentaler nun, sodass die Gäste sich praktisch nur noch in der Verteidigung wiederfanden. Zu Beginn der Saison noch das Ustermer Prunkstück, ist die Abwehrarbeit in letzter Zeit anfälliger geworden: 29 Gegentore resultierten aus den letzten vier Spielen, das Cupspiel gegen GC eingerechnet.

Und auch Wiler fand schnell Lücken. Innert 16 Minuten kehrte der Rekordmeister die Partie – Trainer Berger forcierte dafür seine besten Kräfte in den ersten beiden Linien. Der zuvor unauffällige Wiler Topscorer Deny Känzig schoss sein Team mit einem schönen Rückhand-Schuss in Führung.

Aelligs Rückkehr

Zuletzt trafen die beiden Teams in den Playoffs aufeinander. Da hatte Uster vier Mal in Folge das Nachsehen, obwohl es Wiler-Ersigen über weite Strecken ebenbürtig war. Mit der ersten Ustermer Playoff-Qualifikation hatte sich auch Identifikationsfigur Thomas Aellig von der nationalen Bühne verabschiedet. Er sollte fortan bei Gossau auf dem Kleinfeld seine Karriere ausklingen lassen – vermeintlich.

Aber wer, wenn nicht Aellig, war denn der Spieler mit der ungewohnten Nummer 58? Es war Aellig, der zusammen mit Gallati in der dritten Ustermer Formation verteidigte. Und er spielte auch noch, als Uster die Kräfte konzentrierte, um den Ausgleich zu erzielen.

Suter bringt die Hoffnung zurück

Doch ausgerechnet im Anschluss an ein starkes Überzahlspiel entwischte der wirblige Krähenbühl und markierte das fünfte Tor für Wiler-Ersigen (50.) – er war direkt von der Strafbank gekommen. Die Ustermer liessen sich davon nicht beirren und nützten die nächste Chance in Überzahl durch Suter zum 4:5.

Noch etwas mehr als drei Minuten verblieben da zu spielen, die Wiler routiniert mit viel Ballbesitz verstreichen liess, sodass den Gästen eine reelle Ausgleichsmöglichkeit verwehrt blieb. Mit der Niederlage verbleibt Uster im breiten NLA-Mittelfeld: mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze und fünf Zählern Vorsprung auf den Strich. (ucu)