«Pfanni» besorgt Basel einen ungemütlichen Abend

Die fast 200 Zuschauer in der Egger Kirchwies trieben den UHC Pfannenstiel in der Schlussphase nochmals lautstark an. Das Heimteam versuchte denn auch alles, um den Ausgleich gegen den Favoriten aus Basel doch noch bewerkstelligen zu können.

Doch auch die letzten Bemühungen von «Pfanni» waren umsonst. Der Oberländer NLB-Klub unterlag dem Spitzenteam Basel Regio knapp 3:4, obwohl er nach einem Spiel, in dem wirklich Pfeffer drin war, einen Lohn verdient gehabt hätte.

«Ich denke, Basel hat sich den Abend bei uns gemütlicher vorgestellt», sagte der enttäuschte Pfannenstiel-Goalie Patrick Weber. « Leider hat es trotz einer fantastischen Teamleistung keine Punkte für unser Konto gegeben.»

Jolma als Profiteur

Das Heimteam hatte zu Beginn mit dem aggressiven Forechecking der Gäste zwar seine liebe Mühe und lag zwischenzeitlich 1:3 im Hintertreffen. Doch ab dem zweiten Abschnitt agierte «Pfanni» einfacher, aber auch druckvoller und zielstrebiger.

Die Leistungssteigerung machte sich bezahlt. Erst erwischte Huber den Gäste-Goalie in der nahen Ecke. Und in der 36. Minute schlängelte sich Stauffer durch die Basler Verteidigung – 3:3.

Das dritte Drittel war ausgeglichen. Beide Torhüter hatten Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Zehn Minuten vor Schluss profitierte Jolma dann von einem «Pfanni»-Ballverlust und markierte das Basler Siegtor. (cma)