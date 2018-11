Uster hat den Fokus verloren

Der so gut in die Saison gestartete UHC Uster scheint den Fokus etwas verloren zu haben. Gegen Schlusslicht Thun, das zuvor in sieben Spielen erst zwei Punkte geholt hatte, fehlten den Ustermern in der Offensive die Ideen. In der Defensive liessen sie sich zu oft auskontern. Die 4:6-Niederlage war die logische Folge.

Nach den diskutablen Auftritten im Cup-Achtelfinal gegen die Grasshoppers sowie nun in Thun muss Uster für das schwierige Auswärtsspiel vom Sonntag gegen Wiler-Ersigen zum erfolgreichen Spiel zurückzufinden, wie es zuvor in dieser Saison praktiziert worden war.

Ballbesitz, aber kaum Torgefahr

Das Heimteam legte den besseren Start aufs berüchtigte Parkett der Thuner MUR-Halle. Mit einem Abstaubertor gingen es im ersten Drittel in Front. Nur wenige Sekunden nachdem die Berner Oberländer eine gewisse Desorientierung in der Ustermer Defensive zum zweiten Treffer genutzt hatten, konnte der allein auf den Thuner Goalie Sven Körner zulaufende Anjo Urner nur noch mit einem Stockschlag am Abschluss gehindert werden. Den Penalty versenkte der Rechtsaussen souverän im rechten oberen Eck zum 1:2.

Auch im Mitteldrittel taten sich die Gäste, obwohl sie wiederum mehrheitlich in Ballbesitz waren, mit dem Kreieren vielversprechender Torchancen schwer, während die Thuner sich darauf beschränkten, auf Ballverluste des Gegners zu lauern, um ihre schnellen Kontervorstösse lancieren zu können.

Ladehemmung in Überzahl

Anschauliches Beispiel dafür war jene Phase, als die Oberländer bei angezeigter Strafe gegen Thun fast zwei Minuten lang mit sechs gegen fünf Feldspielern agierten, ohne jedoch einen einzigen Abschlussversuch hinzukriegen. Auch während der zweiminütigen Strafzeit blieben die Ustermer ohne Torerfolg, ebenso wie kurz darauf die Thuner, als Florian Bolliger wegen Stockschlags aussetzen musste.

Eine Minute nach seiner Rückkehr von der Strafbank spedierte jedoch ebendieser Bolliger nach einem sehenswerten Zuspiel von Simon Suter den Ball zum 2:2-Ausgleich ins gegnerische Tor – die Thuner Verteidigung vergass ihn schlicht.

Nur gerade einer Minute später hätte Marco Cebulla das Heimteam wieder in Front bringen können, scheiterte jedoch völlig freistehend. Besser machte es 34 Sekunden vor der Pausensirene sein Kollege Florian Witschi, der bei einem schnellen Konter dem Ustermer Goalie Hollenstein keine Chance liess und Thun 3:2 in Führung schoss.

Thun nutzt seine Möglichkeiten

Das Überzahlspiel der Gäste brachte auch im Schlussdrittel nicht mehr Erfolg. Im Gegenteil: Mit einem Freistoss zentral vor dem Ustermer Tor bauten die Thuner ihre Führung in Unterzahl aus. Nach dem Anschlusstreffer von Suter nutzten die Thuner eine Zweiminutenstrafe gegen Gallati zum fünften und einen weiteren Aussetzer in Usters Defensive zum sechsten Treffer. Suters zweites Tor des Abends kurz vor Spielende war dann nur noch Resultatkosmetik. (Philipp Wyss)