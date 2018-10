Ungenügender Container soll durch Neubau ersetzt werden

Der FC Wiesendangen geniesst in der eigenen Gemeinde hohes Ansehen. Die Bürger sind bereit, Millionenbeträge zugunsten des Vereins in die Hand zu nehmen. So wurde ein Kunstrasen für knapp 1,8 Millionen Franken an der Gemeindeversammlung Ende Juni ohne Gegenstimme bewilligt.

Vereinspräsident Ruedi Meier ist auch jetzt noch positiv überrascht über dieses Resultat. «Ich habe aber im Vorfeld bei allen Ortsparteien für unser Anliegen geworben.» Er weist daraufhin, dass die Funktionäre rund 25‘000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr leisten, was über 800‘000 Franken entspreche. Millionenbeträge wie jener für den Kunstrasen selber zu stemmen sei für den FC Wiesendangen aber unmöglich.

Verschleiss ist im Container sichtbar

Dies gilt auch für das nächste Puzzleteil, das den Fussballverein für die Zukunft rüsten soll. An der kommenden Gemeindeversammlung am 26. November stimmen die Wiesendanger über ein neues Garderobengebäude auf dem Sportplatz Rietsamen ab. 1,88 Millionen Franken sind dafür aus der Gemeindekasse vorgesehen.

Entstehen soll ein stabiler zweistöckiger Holzbau mit Minergie-Standard. In den Untergrund kann wegen des Grundwassers nicht gebaut werden. Zweckmässigkeit ist gemäss Ruedi Meier oberste Priorität, damit der Bau möglichst billig, aber qualitativ gut wird. «Der jetzige Container ist energetisch und technisch ungenügend, deshalb ist eine nachhaltige Sanierung nicht möglich.»