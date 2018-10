Schweizer Meisterin Odermatt zwischen Hoffen und Bangen

Die Erleichterung ist noch spürbar an diesem Montagnachmittag beim Training auf dem Eisfeld in Bäretswil. «Ich habe so lang von diesem Moment geträumt. Lange wusste ich nicht, ob ich jemals wieder Wettkämpfe laufen kann. Deshalb ist es nun umso schöner», sagt Tanja Odermatt. Die 21-jährige Eiskunstläuferin aus Tann spricht von einem zufriedenstellenden Comeback am Montalin-Cup in Chur.