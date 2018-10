Erschwerte Postensuche wegen Wetterpech

Trotz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und Schneeregen sicherte sich der Nachwuchs am Wisliger-OL die letzten Punkte für die Zürcher OL-Jugendmeisterschaft. Lange Bahnen und ein dichtes Postennetz kombiniert mit dem garstigen Wetter machten den Wettkampf für die Teilnehmenden zu einer harten Probe.

Bei den H18 machten die Oberländer Nachwuchsläufer das Podest unter sich aus. Der Hittnauer Mattia Gründler gewann vor Corino Wyder aus Wangen und dem Illnauer Yannic Wild die Gesamtwertung.

Enger Zweikampf geht an Hohl

Das enge Duell der beiden Nachwuchsläuferinnen Annina Hohl, die für die OLG Weisslingen am Start steht, und Patrizia Sieber von der OLC Winterthur aus Theilingen, entschied Annina Hohl für sich. Sie klassierte sich im Schlussklassement bei D16 auf Rang zwei, Patrizia Sieber auf Rang drei. Den Gesamtsieg bei den H14 feierte Laurin Maurer aus Pfaffhausen.

Bei den Jüngsten konnte Yannick Widler von der OLG Weisslingen mit einem souveränen zweiten Rang im Schlusslauf in Weisslingen die Gesamtwertung bei den H10 für sich entscheiden. (Annalena Schmid)

41. Wisliger OL – Finallauf der Zürcher OL-Jugendmeisterschaft



H10 (2.5 km, 50 m, 11 Po.): 1. Manuel Gasser (Horgen) 16:51. 2. Yannick Widler (Winterthur) 17:37. 4. Laurin Kuhn (Grüt) 21:03. 9. Ilian Flühmann (Hinwil) 25:09. 10. Morice Schulthess (Illnau) 26:19.17. Maxim Arian Ahmadi (Neschwil) 33:11. – H12 (4.3 km, 70 m, 15 Po.): 1. Gian Rettich (Horgen) 27:42. 2. Aurel Gloor (Bertschikon (Gossau) 29:57. 10. Janis Kuhn (Grüt) 34:50. 16. David Krügel (Weisslingen) 48:54. – H14 ( 5.6 km, 110 m, 16 Po.): 1. Manuel Baur (Zürich) 33:27. 2. Laurin Maurer (Pfaffhausen) 35:38. 3. Leander Wylenmann (Hinwil) 37:04. 13. Aurel Wylenmann (Hinwil) 50:52. 20. Silvan Kunz (Illnau) 1:03:45. – H16 (6.8 km, 180 m, 19 Po.): 1. Benjamin Wey (Zürich) 43:53. 5. Tobias Schulthess (Volketswil) 57:23. – H18 (7.9 km, 190 m, 21 Po.): 1. Mattia Gründler (Hittnau) 52:23. 2. Corino Wyder (Wangen b. Dübendorf) 55:06. 3. Yannic Wild (Illnau) 56:49. 7. Timo Ryhiner (Winterthur) 1:04:51. 8. Jonas Wepfer (Wetzikon) 1:05:26.



HAL (9.3 km, 230 m, 28 Po.): 1. Martin Djerf (St. Gallen) 1:00:23. 15. Florian Wepfer (Wetzikon) 1:24:28. – HAM (7.6 km, 190 m, 20 Po.): 1. Dominik Badertscher (Langnau am Albis) 1:06:55. 2. Demian Gander (Aathal-Seegräben) 1:10:07. – HAK (5.4 km, 120 m, 16 Po.): 1. Andrin Bieri (Saland) 39:18. 10. Klaus Ethgen (Dübendorf) 1:03:27. – H40 (7.6 km, 190 m, 20 Po.): 1. Urs Altorfer (Bertschikon) 58:25. 2. Pascal Vieser (Volketswil) 1:06:03. – H45 (6.7 km, 170 m, 18 Po.): 1. Peter Mohn-Lagler (Dietlikon) 51:21. 4. Peter Wylenmann (Hinwil) 56:57. 10. Christian Räuftlin (Uster) 1:07:23. – H50 (6.7 km, 170 m, 18 Po.): 1. Tsvetan Todorov (Bulgarien) 48:57. 6. Bernard Gloor (Bertschikon) 1:11:24. 8. Nik Keller (Illnau) 1:16:44. – H55 (6.7 km, 170 m, 18 Po.): 1. Severin Moser (Andelfingen) 57:42. 3. Markus Füllemann (Pfäffikon) 1:07:56. 4. Jörg Baumann (Fällanden) 1:08:29. 6. Marco Rancan (Uster) 1:14:23. – H60 (6.0 km, 160 m, 16 Po.): 1. Rudolf Wyder (Wangen b. Dübendorf) 57:01. – H65 (5.4 km, 120 m, 16 Po.): 1. Pekka Marti (Twann) 47:08. 7. Ueli Bretscher (Illnau) 1:05:48. 9. Rolf Wolfensberger (Pfäffikon) 1:10:04. – H75 (3.7 km, 60 m, 14 Po.): 1. Armin Hegner (Galgenen) 50:53. 2. Urs Räuftlin (Uster) 1:08:22. – H80 (3.7 km, 60 m, 14 Po.): 1. Fritz Maurer (Dübendorf) 1:18:55.





D10 (2.2 km, 40 m, 10 Po.): 1. Aline Geiges (Männedorf) 16:46. 6. Svenja Räuftlin (Uster) 23:20. 7. 13. Seline Widler (Winterthur) 36:31. – D12 (3.9 km, 80 m, 14 Po.): 1. Ladina Gasser (Esslingen) 27:49. 3. Coralie Waldner (Pfäffikon) 30:43. 5. Jorina Flühmann (Hinwil) 33:12. 7. Alessia Jaggi (Pfäffikon) 35:48. – D14 ( 4.5 km, 90 m, 15 Po.): 1. Anna Gasser (Esslingen) 35:15. 6. Seline Sannwald (Bubikon) 41:33. 7. 10. Julia Bretscher (Illnau) 50:30. – D16 (5.3 km, 130 m, 17 Po.): 1. Anja Ulrich (Männedorf) 47:15. 2. Annina Hohl (Winterthur) 50:40. 5. Aline Wyder (Wangen b. Dübendorf) 57:59. – D18 (6.1 km, 150 m, 17 Po.): 1. Lea Widmer (Zürich) 48:04. 6. Flurina Bieri (Saland) 59:39. – D40 (6.0 km, 160 m, 16 Po.): 1. Sabine Mumprecht (Zürich) 1:03:59. 3. Nadine Kuhn (Grüt (Gossau) 1:17:03. – D45 (6.0 km, 160 m, 16 Po.): 1. Karin Stucki (Teufen ZH) 59:12. 4. Claudia Sannwald-Frei (Bubikon) 1:07:18. – D50 (5.4 km, 120 m, 16 Po.): 1. Susanna Rutz-Aebersold (Stäfa) 59:20. 2. Frizzi Tagwerker Gloor (Bertschikon (Gossau) 1:09:09. – D60 ( 5.1 km, 70 m, 19 Po.): 1. Beatrice Bombeli (Aathal-Seegräben) 1:19:23. – D65 (4.5 km, 80 m, 15 Po.): 1. Marianne Graf (Bauma) 1:14:41.



OM (4.5 km, 80 m, 13 Po.): 1. Urs Waldner (Pfäffikon) 51:41. – SCOOL (2.1 km, 40 m, 9 Po.): 1. Joelle Bürki, Anouk Nötzli (Oetwil am See) 21:16. 2. Thierry Schulthess (Illnau) 25:51. – FAM (2.9 km, 60 m, 14 Po.): 1. Sarah Tinner (Gachnang) 29:02. 4. Fam Kuhn (Grüt (Gossau) 33:08.