Silbermedaille fürs Team von Sina Flükiger

Am Sonntagnachmittag sorgte die einheimische Sina Flükiger fürs grosse Highlight an der diesjährigen Schweizer Mannschaftsmeisterschaft der Geräteturnerinnen in Winterthur. Die Turnerin der Neuen Sektion Winterthur trumpfte in der Eulachhalle gross auf. Mit einer Traumnote von total 38.10 Punkten war sie über alle vier Geräte hinweg die beste Athletin in der Königskategorie 7.

Damit führte sie das Team des Kantons Zürich auf den zweiten Platz hinter den Innerschweizerinnen aus Luzern, Nid- und Obwalden. Über die Silbermedaille durfte sich auch eine zweite Winterthurerin freuen. Iris Stroppel von der Neuen Sektion gehörte ebenfalls zum erfolgreichen Team.

Platz 3 knapp verpasst

Weniger gut lief es der älteren Schwester von Sina Flükiger. Julia Flükiger verpasste mit der Zürcher Mannschaft das Podest in der Kategorie Damen denkbar knapp. 0.05 Punkte fehlten auf den Bronzeplatz. Die Winterthurerin lieferte zweimal das Streichresultat.