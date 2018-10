Floorball Riders bleiben in der Erfolgsspur

Die Floorball Riders haben in der NLB der Frauen ihre Pflicht erfüllt. Sie bezwangen zuhause Aufsteiger Yverdon nach einem lange Zeit offenen Spiel 7:5. Den Oberländerinnen, die weiterhin an der Tabellenspitze verbleiben, genügte eine durchschnittliche Leistung zum Sieg.

Die Partie war von zahlreichen Strafen geprägt, wobei die Riders in Unterzahl alles andere als zu überzeugen vermochten. Gleich vier Gegentreffer mussten sie dabei einstecken.

Kurz nach Spielhälfte geriet das Heimteam gar in 3:4 in Rückstand. Scherrer kurz vor der zweiten Pause mit dem Ausgleich sowie Altwegg in der 42. Minute mit dem 4:3 drehten die Begegnung aber mit einem Doppelschlag wieder. Ein weiterer Doppelschlag durch Timmel und Brolund in der Schlussphase sorgte schliesslich für die Entscheidung.

Starker Auftakt, fehlende Effizienz

Anfänglich hatte nicht viel auf eine ausgeglichene Angelegenheit gedeutet. Der Auftakt gelang den Floorball Riders ideal. Bereits in der zweiten Minute brachte Hausheer ihr Team mit einem Freistosstor in Führung. Altwegg traf danach aus der Distanz und baute die Führung somit aus.

In der Folge liess der Tabellenführer aber etwas die Effizienz vermissen und die Westschweizerinnen zeigten sich hartnäckig. (fbr)

Riders düpieren Laupen im Cup-Derby



Die NLB-Frauen der Floorball Riders haben im Achtelfinal das Cup-Derby gegen A-Ligist Laupen 5:2 für sich entschieden. Jablonowska brachten den Unterklassigen vor rund 280 Zuschauern mit zwei frühen Toren auf Kurs.



Später konnte sich auch noch Timmel als Doppeltorschützin bei den Riders feiern lassen, die in der letzten Saison im NLB-Final gegen Laupen verloren hatten.



Im Viertelfinal treffen die Riders auf Mendrisiotto. Die Tessinerinnen spielen wie die Oberländerinnen in der NLB. Die Riders geniessen das Heimrecht. (zo)