Starke zehn Minuten reichten zum Sieg

Gross & Klein waren heute vereint beim Auswärtsspiel.💚💚💚 Die E-Junioren durften mit den Damen NLA einlaufen beim heutigen Spiel gegen die Red Ants Rychenberg-Winterthur. Zudem duellierten sie sich in den Drittelspausen mit den E-Junioren der Red Ants. Somit konnten an diesem Abend gleich zwei Siege gefeiert werden. 😉 Ein grosses Erlebnis für Alle!💚 #uhclaupen#damen#nla#unihockeypur#inittowinit#goforit#ufsieg#inlaupedehei#eifamilie#grossundchlii#jööeffekt