Pfannenstiel zurück auf der Siegesstrasse

UHC Pfannenstiel gegen UHC Grünenmatt war das Duell der beiden Tabellenletzten nach der ersten NLB-Meisterschaftsphase. Entsprechend wichtig und wegweisend war dieses Spiel für beide Teams.

Den Start verpasst

Pfannenstiel verpasste den Start ins Spiel dann aber vollkommen. Zwei Unkonzentriertheiten nutzten die Emmentaler eiskalt zur 2:0-Führung aus.

Die Gäste liessen sich dadurch aber nicht verunsichern und glichen das Spiel in der 9. Spielminute durch zwei Tore innerhalb von 57 Sekunden aus. Die Torschützen waren Bartenstein nach einem schönen Ballgewinn von Luchsinger und Scharfenberger nach einer sehenswerten Freistossvariante.

Pfannenstiel war nun definitiv im Spiel angekommen und auch das spielerisch bessere Team. Sie verpassten es aber die Chancen konsequent zu nutzen.

Erst in der 15. Minute konnten Pfannenstiel wieder ein Tor bejubeln. Bier schloss aus der Halbdistanz ab und brachte sein Team so erstmals in Führung. Mit diesem 3:2 ging es auch in die erste Pause.

Das Mitteldrittel begann dann wieder ausgeglichener und so konnte Grünenmatt in der 27. Minute durch Mucha den Ausgleich erzielen.

Die Zweikampfstärke von Lopez

Die Reaktion erfolgte aber postwendend. Lopez, der an diesem Abend gefühlt keinen Zweikampf verlor, tankte sich auf der Seite durch und spielte in der Mitte Scharfenberger frei, der eiskalt abschloss.

Keine vier Minuten später war es Bartenstein, der einen Abpraller zum 5:3 verwerten konnte.

Bis zur zweiten Pause fiel auf beiden Seite noch je ein Tor. Für Grünenmatt traf Arm und für Pfannenstiel Luchsinger.

So hiess es vor Beginn des letzten Drittels 6:4 für die Gäste. Somit war Grünenmatt gefordert aktiver aufzutreten, jedoch war es weiterhin Pfannenstiel, dass die besseren Chancen besass.