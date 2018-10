Imbiss-Provisorium am Cup-Knüller gegen Basel

Eine Stunde vor Matchbeginn gegen Vaduz staunten die langsam eintrudelnden FCW-Fans nicht schlecht, als sie sahen, dass die Imbissbude neben der Libero-Bar plötzlich lichterloh brannte. Die Schützenwiese musste zum Teil evakuiert werden, der Einlass ins Stadion wurde gestoppt. Wegen den Löscharbeiten verschoben die Verantwortlichen das Spiel um eine Stunde nach hinten (wir berichteten).

Von Glück im Unglück spricht FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli: «Es war gleich bei Türöffnung, deshalb waren noch nicht allzu viele Leute im Stadion.» Personen wurden keine verletzt. «Das ist das Wichtigste.» Durch diesen kurzen Schreck liess sich die Bierkurve den Fussballabend aber nicht vermiesen. «Füür und Flamme für de FCW» prangte während des Spiels auf einem Transparent. In der Kurve witzelten die Fans über eine «feurige Stimmung bereits vor dem Match».

Mehrere 10‘000 Franken Schaden

Die Brandursache ist mittlerweile geklärt. Die Fritteuse löste das Feuer aus, wie Stapo-Sprecher Michael Wirz gegenüber «Radio Top» bestätigte. Die Ermittlungen laufen aber noch weiter. So ist noch unklar, wie das Fritteusenöl in Brand geraten konnte. Michael Wirz schätzt gemäss «Toponline», dass ein Sachschaden von rund 30‘000 bis 40‘000 Franken entstanden ist. Auch Andreas Mösli geht von einer Summer im fünfstelligen Bereich – «deutlich über 10‘000 Franken» – aus.

«Die Verhältnisse sind klar. Basel ist der grosse Favorit.» Andreas Mösli, FCW-Geschäftsführer

Nun laufen die Abklärungen mit der Versicherung. «Sie hat wie die Polizei bereits das Okay für den Abriss der Ruine gegeben», so Andreas Mösli. Maag Recycling nehme diese Arbeiten am Freitag vor. Anschliessend wird der Platz gereinigt und der Zustand des Bodenbelags geprüft.

Imbiss-Provisorium gegen Basel

Die Zeit dafür drängt. Nächsten Mittwoch steht nämlich der Cup-Knüller gegen den grossen FC Basel an. Das Spiel wird wohl ausverkauft sein, es sind nur noch wenige Tickets verfügbar (siehe Box). Für das Achtelfinalduell mit dem einstigen Liga-Krösus vom Rheinknie wird ein provisorischer Verpflegungsstand aufgebaut. «Wir müssen noch schauen, ob es ein Container oder ein Zelt wird», ergänzt Andreas Mösli.

Das Provisorium werde sicher auch an den kurz darauffolgenden Heimspielen in der Meisterschaft – gegen Rapperswil-Jona und Servette – eingesetzt. Erst danach gebe es eine endgültige Lösung.

Fans sinnen auf Revanche

«On fire» ist aktuell die Mannschaft des FC Winterthur. Platz 3 und 20 Punkte aus 11 Partien widerspiegeln das derzeitige Leistungshoch der Winterthurer. Zuletzt musste Vaduz mit einem 1:2 zurück ins Fürstentum. In Basel kriselt es hingegen seit dem Meisterschaftsstart. Der erfolgsverwöhnte Klub hat bereits seinen Trainer ausgetauscht und einige zwiespältige Auftritte gezeigt.

Während die FCW-Fans von der Revanche für die mehreren bitteren Cup-Niederlagen gegen den FCB in den letzten Jahren träumen, stapelt Andreas Mösli tief: «Die Kräfteverhältnisse sind klar. Basel ist der grosse Favorit». Wenn die Winterthurer jedoch das Feuer der letzten Partien in den Cup mitnehmen, liegt der Coup gegen angeknackste Basler drin.

300 Tickets für FCW-Fans landen auf Ticketcorner

Die FCW-Vereinsführung hatte sich entschieden, die Tickets fürs begehrte Cup-Spiel gegen Basel nur an den Heimspielen zu verkaufen. So kamen die treuen Fans zuerst zum Zug. Rund 300 Billette für den Heim- und den neutralen Sektor sind nun noch verfügbar. «Das Kontingent werden wir auf Ticketcorner aufschalten», sagt FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli. Dies werde heute Donnerstag geschehen.

Gute Kunde gibt es auch für die Basler Fans aus der Region. Für den Stehplatz-Gastsektor gibt es gemäss Mösli am Matchtag ab 18.30 Uhr eine Abendkasse.