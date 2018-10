«Es ist Zeit, dass es losgeht»

So war das nicht geplant. Am Sonntag, wenn die Männer auf dem Rettenbach-Gletscher oberhalb von Sölden traditionell mit einem Riesenslalom die Weltcup-Saison eröffnen, sitzt Gilles Roulin daheim in Grüningen vor dem Fernseher.

Der Grund: Er war in der internen Qualifikation in Saas-Fee zu wenig schnell, um einer der neun Schweizer Starter in Österreich zu sein. Das fuchst ihn, auch wenn es für Roulin aufgrund seiner hohen Startnummer sehr schwierig geworden wäre, ein gutes Ergebnis zu erzielen.