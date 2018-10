Floorball Riders verteidigen Tabellenspitze

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti bekundeten gegen Aufsteiger Appenzell lange Mühe. Am Ende siegten die Oberländerinnen 6:5 nach Verlängerung und bleiben damit Leader in der NLB. Ida Suikka erzielte den entscheidenden Treffer nach 41 Sekunden in der Overtime.

Zuvor hatten die Riders ein turbulentes Schlussdrittel erlebt: Zuerst zog Appenzell bis zur 44. Minute von 2:2 auf 4:2 davon, dann glichen die Oberländerinnen dank zwei Toren von Malin Brolund bis zur 49. Minute wieder aus.

Fünf Minuten später schoss Eveline Scherrer die Gäste erstmals in dieser Partie überhaupt in Führung, die aber auch nur eine Minute Bestand hatte. Trotz besten Chancen in der Schlussphase mussten die Oberländerinnen in die Verlängerung. Dort holten sie Verpasstes aber zügig nach.